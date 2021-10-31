Росія знову стягує війська до кордону з Україною – The Washington Post

Останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною, пише американське видання The Washington post. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяці тому.

Видання вказує, що у соціальних мережах почали з’являтися відео, де видно переміщення великої кількості військової техніки на півдні та заході Росії.

«Посадовці у розмові на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені обговорювати це питання публічно, заявили, що переміщення військ знову викликало занепокоєння, яке виникло в квітні, коли найбільше скупчення військ Росією біля кордону з Україною за останні роки спричинило міжнародний резонанс», – йдеться на шпальтах видання.

The Washington post пише, що конфлікт на Донбасі вступає у нову стадію, а Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.

Повідомляється, що після маневрів 41-ша загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. За даними співрозмовників газети, зокрема, Майкла Кофмана, директора програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії, найімовірніше, перекидає військових і техніку Перша гвардійська танкова армія з Підмосков’я. Ані Міноборони США, ані Міноборони Росії публікацію публічно не коментували. Цього також наразі не робила і українська сторона.

Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань «Захід-2021» Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону. Уздовж українського кордону залишається від 80 до 90 тисяч російських військових, а також десятки тисяч в Криму, цитує видання Данілова.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.

В матеріалі використані джерела The Washington post

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