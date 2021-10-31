У Грузії в другому турі виборів опозиція поступилася «Грузинській мрії» – попередні результати

Попередні результати другого туру муніципальних виборів у Грузії 30 жовтня засвідчили, що правляча партія «Грузинська мрія» виграла вибори у 19 із 20 муніципалітетів, у тому числі, п’ять – у великих містах країни.

31 жовтня Центральна виборча комісія оприлюднила попередні результати, за якими кандидати «Грузинської мрії» перемогли на виборах мерів столиці Тбілісі, а також Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

Кандидати «Грузинської мрії» також перемогли у 25 із 42 округів місцевих рад, а у 15 округах перемогу здобули кандидати від опозиції.

Після оголошення результатів лідер опозиційного «Єдиного національного руху» Ніка Мелія заявив, що не визнає результати виборів. Він пообіцяв «боротися без компромісів» і сказав, що опозиція оголосить про свої наступні кроки пізніше 31 жовтня. В опозиції не виключили акцій протесту.

За процесом голосування по всій країні стежили 5309 спостерігачів від партій, 35198 спостерігачів від 100 місцевих організацій та 1102 спостерігачі від 52 міжнародних організацій.

Вибори відбувалися на тлі тридцятого дня голодування у в'язниці екс-президента Міхеїла Саакашвілі, який, звертаючись до виборців із в'язниці, заявив, що від їхньої участі у виборах 30 жовтня залежить «чи житиме чи загине».

«Знаєте, яким би не було ваше рішення, я все одно вас любитиму», – йдеться у зверненні, опублікованому на сторінці екс-президента у Фейсбуці.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Грузії відбувся перший тур виборів до органів місцевого самоврядування. Після підрахунку бюлетенів правляча «Грузинська мрія» отримала 46.74% голосів за пропорційною системою, партія екс-президента Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» («ЄНР») — 30.68%, партія колишнього прем'єра від «Грузинської мрії» - 7.79%.

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