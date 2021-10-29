"Чорне море - гаряча точка у змаганні між Росією та Заходом". Про що говорили на Сенатських слуханнях щодо регіону

Чорне море є гарячою точкою у змаганні між Росією та Заходом в ході розширення трансатлантичної спільноти. Про це, відкриваючи слухання у Комітеті Сенату США із міжнародних відносин присвячених безпеці Чорноморського регіону, заявила сенаторка-демократка Джинн Шагін.

За словами Шагін, Росія ставиться до Чорного моря, як свого внутрішнього моря.

"Росія має історію ведення війни та використання протизаконних та агресивних піходів для просування контролю у регіоні, та обмеженні на південних кордонах НАТО", - відзначила сенаторка, згадавши агресію Росії щодо Грузії, України.

"Росія була та лишається готовою використовувати економічну, війскову та політичну силу для перешкоджання розширенню НАТО та задля розширення власного контролю у Чорному морі", - вказала Шагін.

Слухання на яких виступила низка експертів, серед іншого, стосувались варіантів посилення стратегії США та НАТО в регіоні.

У своїх свідченнях експерт американського аналітичного центру "Атлантична Рада" Ян Бжезинський вказав, що накопичення Росією військових сил поблизу України продовжує становити загрозу для неї та безпеки регіону.

Експерт закликав США розширити зусилля щодо посилення збройних сил України та Грузії. За його словами, НАТО також має розширити присутність в Україні та Грузії за рахунок розміщення сухопутних підрозділів та підрозділів ВПС для навчань та підготовки.

Бжезинський також закликав вказати Україні та Грузії чіткий шлях до членства у НАТО.

"Ефективна стратегія щодо Чорного моря має надати Україні та Грузії чіткий та однозначний шлях до членства у НАТО", - відзначив експерт.

Голова аналітичного центру CEPA Аліна Полякова у своїх свідченнях вказала на те, що саме Україна стикається із найбільш прямою та негайною загрозою у регіоні. Експерткиня вказала і на використання Росією енергетики, як інструменту впливу.

У своїх рекомендаціях Полякова, серед іншого, закликала до створення оперативного центру у регіоні, інвестицій (з пріоритетом для України, Молдови, та Грузії). Вона також закликала до збільшення зусиль за межами дискусії щодо плану дій щодо членства у НАТО.

Дослідник аналітичного центру "Центр Нової американської безпеки" Джим Таунсенд у своїх свідченнях вказав, що для протидії та стримуванню дій Росії у регіоні Чорного моря, США та НАТО "потрібно розробити стратегію, яка охоплює не лише військові дії, але і економічну, політичну допомогу та допомогу щодо розвитку".

Експерт також закликав до збільшення безпекової допомоги Румунії, Болгарії, Грузії, та Україні. За його словами, цим країнам для придбання необхідних для оборони технологій необхідна фінансова допомога.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше цього місяця міністр оборони США Ллойд Остін відвідав низку країн регіону Чорного моря, включно із Україною.

Перебуваючи в Україні, міністр оборони США заявив, що Вашингтон з союзниками віддані підтримці права України визначати власне майбутнє, без будь-якого зовнішнього втручання.

Остін також наголосив, що жодна третя країна не має права накладати вето на прагнення України вступити в НАТО.

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