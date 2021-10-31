Байден зустрівся з Ердоганом на тлі напруження між США та Туреччиною

Представники Білого дому заявили, що президент США Джо Байден провів у неділю «дуже конструктивні переговори» з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту «групи двадцяти» у Римі. Зустріч відбулася на тлі напруженості, що зберігається, і стратегічних розбіжностей між Вашингтоном і Анкарою.

«Президент чітко висловив своє бажання вибудувати конструктивні відносини з Туреччиною та знайти ефективний спосіб подолати наші розбіжності», – заявив журналістам високопосадовець адміністрації Байдена.

За його словами, під час зустрічі було обговорено ситуацію в Афганістані, Сирії, Лівії та на Південному Кавказі, а також проблеми клімату, прав людини та запит Туреччини продати їй американські винищувачі F-16.

У питанні винищувачів Байден "дуже чітко заявив, що відбувається процес, через який потрібно пройти", сказав представник адміністрації США.

У 2019 році, у період президентства Дональда Трампа, Пентагон виключив Туреччину із програми закупівлі винищувачів F-35 у зв'язку із закупівлею Анкарою російських систем S-400. Наразі Анкара хоче закупити 40 винищувачів F-16 виробництва американської компанії Lockheed Martin і близько 80 комплектів для модернізації її діючих бойових літаків.

Американські законодавці закликали адміністрацію Байдена не продавати винищувачі Туреччини, заявивши, що Анкара «поводиться як противник».

«Зустріч має велике значення для президента Байдена, оскільки дає можливість направити певні сигнали Туреччини про те, що є прийнятною поведінкою союзника по НАТО, а що не є», – заявила Рейчел Еллехуус – заступник директора програми з Європи, Росії та Євразії у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. За її словами, Байден дасть зрозуміти, що він очікує від Туреччини як від партнера з цілої низки питань, включаючи виклики безпеки після виведення американських військ з Афганістану, її роль у Чорноморському регіоні та робота в рамках НАТО.

Напруженість у двосторонніх відносинах між двома союзниками НАТО також спричинило питання прав людини. Байден пообіцяв знову зробити права людини і демократію стовпами американської зовнішньої політики. Торік у серпні тоді ще кандидат у президенти Байден виступав за новий підхід США до «автократа» Ердогана. Тоді Анкара засудила ці слова, назвавши їх «втручанням».

З того часу лідери двох країн дотримуються прагматичного підходу до відносин. Байден прагне уникнути нової ескалації напруженості в регіоні після хаотичного виходу з Афганістану, тоді як Ердоган зіткнувся з політичними труднощами в країні.

«Турецька економіка хитається, він (Ердоган) втрачає популярність, – каже Еллехуус. – Визнає він це чи ні, я думаю, що йому потрібно, щоб його сприймали як людину, яка принаймні підтримує співпрацю з президентом Байденом».

Це вже друга особиста зустріч президентів двох країн від початку президентського терміну Байдена. Перша відбулася у червні у Брюсселі, на полях саміту НАТО.

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