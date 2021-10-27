"Нова фаза" у війні - оглядачі про бойове застосування ЗСУ турецького безпілотника "Байрактар"

Використання Україною бойового турецького безпілотника "Байрактар" являє собою "нову фазу у 7-річній війні України проти очолюваних Росією сепаратистів". Це, коментуючи бойове застосування турецького дрона, відзначив безпековий кореспондент Джеймс Марсон, який пише для видання The Wall Street Journal.

Аналітик міжнародної організації International Crisis Group Богдан Ворон назвав бойове застосування дрона "можливою точкою біфуркації" у конфлікті на Сході України.

Раніше, як повідомляє "Радіо Свобода", пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила, що ЗСУ використали "Байрактар" для "змушення ворога до припинення вогню".

"Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ", - цитує повідомлення Генштабу "Радіо Свобода".

Сьогодні ж, повідомляє видання, речник президента Росії Путіна заявив, що постачання безпілотників Bayraktar TB2 в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі. При цьому у Кремлі назвали відносини із Туреччиною "особливими та добрими".

На думку Александра Кларксона з Королівського коледжу у Лондоні, використання україною турецького бойового безпілотника, співпраця із Туреччиною у цій галузі мають примусити замислитись тих, хто вважав, що Ердоган слідуватиме лінії Росії у відносинах між Туреччиною та Москвою.

"Україна розбудовує військові відносини із Туреччиною у якості страховки на випадок потенційної ненадійності США та ЄС щодо Росії, у той же час Туреччина допомагає розвитку військової сили України для противаги амбіціям Росії. Вашингтон та Брюссель мають над чим замислитись", - твітував Кларксон.

Безпековий консультант Енді Сколлік, коментуючи застосування дрона, заявив, що Україна має змогу забезпечувати виконання Місньких угод бойовими безпілотниками.

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