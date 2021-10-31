Правляча партія Грузії перемогла на мерських виборах, опозиція заявляє про фальсифікації

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» перемогла на 19 із 20 виборів мерів, зокрема у столиці країни, Тбілісі, повідомили у неділю виборчі комісії. Тим часом опозиція заявила, що бюлетені були сфальшовані, пише агенство Рейтер.

Голова ЦВК Георгій Каландарішвілі заявив, що суботнє голосування було змагальним, вільним і прозорим, тоді як незалежна спостережна організація Transparency International повідомила про виявлення до 150 порушень - від незначних до досить серйозних.

Відкинувши результати голосування, глава опозиційного Єдиного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників зібратися в Тбілісі в неділю, щоб узгодити заходи у відповідь.

Від двох до трьох тисяч демонстрантів зібралися в центрі Тбілісі в неділю, і Мелія оголосив про плани провести масштабнішу акцію протесту 7 листопада, повідомили російські інформагентства.

«Грузинська мрія» поки що не відреагувала на заяви Мелії, проте правляча парія відкинула звинувачення у нечесній грі на попередніх місцевих виборах, що відбулися 2 жовтня.

Голова ЦВК Каландарішвілі заявив, що кілька інцидентів на виборчих дільницях, характер яких він не уточнив, не вплинули на результати, повідомив Інтерфакс.

Він додав, що ЦВК розгляне скарги щодо перебігу голосування найближчими днями.

У суботу проходив другий тур виборів мерів у 20 муніципалітетах, включаючи чотири великі міста: Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

Єдині вибори, де переміг кандидат Єдиного національного руху, відбулися у Цаленджиху - невеликому містечку на заході Грузії, повідомили російські інформагентства з посиланням на виборчу комісію.

За процесом голосування по всій країні стежили 5309 спостерігачів від партій, 35198 спостерігачів від 100 місцевих організацій та 1102 спостерігачі від 52 міжнародних організацій.

Вибори відбувалися на тлі тридцятого дня голодування у в'язниці екс-президента Міхеїла Саакашвілі, який, звертаючись до виборців із в'язниці, заявив, що від їхньої участі у виборах 30 жовтня залежить «чи житиме чи загине».

Перший тур виборів мерів відбувся 2 жовтня одночасно із виборами до місцевих органів влади по всій країні, які також виграла «Грузинська мрія».

Грузія перебуває у стані політичного протистояння після спірних виборів минулого року, через які ЄНР кілька місяців бойкотувало роботу в парламенті.

Партію було засновано колишнім президентом Михайлом Саакашвілі, який був заарештований у жовтні після повернення з вигнання. Він оголосив голодування 1 жовтня, яке його союзники закликали скасувати, побоюючись за його здоров'я.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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