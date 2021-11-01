Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви

Провідний корабель Шостого флоту США розпочав північний транзит до Чорного моря. Історія чоловіка, який вже п’ятсот разів здав кров задля порятунку інших.
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