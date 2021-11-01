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Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви

Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви
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Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви

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В ефірі Час-Тайм. Світові лідери, експерти-екологи та активісти зібралися у Ґлазґо на кліматичну конференцію COP26. Якими шляхами США намагаються наблизити глобальну мету скороченні викидів парникових газів?

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Провідний корабель Шостого флоту США розпочав північний транзит до Чорного моря. Історія чоловіка, який вже п’ятсот разів здав кров задля порятунку інших.

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