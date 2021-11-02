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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Головні заклики на кліматичній конференції у Ґлазґо

Студія Вашингтон.Головні заклики на кліматичній конференції у Ґлазґо
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Студія Вашингтон.Головні заклики на кліматичній конференції у Ґлазґо

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про кліматичну конференцію COP26 у шотландському Ґлазґо. Україна наразі - одна з найменш енергоефективних країн світу - каже делегат Олексій Рябчин. Однак у держави є величезний невикористаний потенціал. Якими шляхами США намагаються наблизити глобальну мету скороченні викидів парникових газів?

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