Час-Тайм. Лотерея «зелена картка»: що варто знати
В ефірі Час-Тайм. Безпекову ситуацію на Донбасі обговорили під час неформальної розмови за лаштунками кліматичного саміту у Глазго президенти України та США - про це розповів Володимир Зеленський. У США - місцеві вибори у низці штатів. Чому цього року найбільше уваги прикуто до боротьби за крісло губернатора Вірджинії? Лотерея «зелена картка»: як правильно заповнити анкету та що важливо знати. Делегація українських депутатів днями зустрілась із представниками Конгресу США, Держдепу та Пентагону, щоб обговорити питання співробітництва США та України.
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