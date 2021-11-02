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“Чиста енергія – здорове довкілля”: українська делегація обговорала ПП-2 у Конгресі США. Відео

“Чиста енергія – здорове довкілля”: українська делегація обговорала ПП-2 у Конгресі США. Відео
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“Чиста енергія – здорове довкілля”: українська делегація обговорала ПП-2 у Конгресі США. Відео

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Делегація українських депутатів із міжфракційного об’єднання “Чиста енергія – здорове довкілля” днями зустрілась із представниками Конгресу США, Державного департаменту та Пентагону, щоб обговорити питання співробітництва США та України. Найбільшу увагу зосередили на тому, як не допустити запуску Північного потоку-2.

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