Студія Вашингтон. Зустріч Байдена і Зеленського у Глазго - головне
Сьогодні в Студії Вашингтон. 9 листопада спливає термін подачі анкет на «зелену картку». Як правильно заповнити анкету? Безпекову ситуацію на Донбасі обговорили під час неформальної розмови за лаштунками кліматичного саміту у Глазго президенти України та США. Про це розповів Володимир Зеленський у короткому твіттер-повідомленні.
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листопад 02, 2021
Студія Вашингтон. Головні заклики на кліматичній конференції у Ґлазґо
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жовтень 30, 2021
Студія Вашингтон. Гелловін – американці повертаються до святкувань
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жовтень 29, 2021
Студія Вашингтон. Президент Джо Байден вирушив до Європи
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жовтень 27, 2021
Студія Вашингтон. Як США оцінюють ситуацію з Ковід-19 в Україні?
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