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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Зустріч Байдена і Зеленського у Глазго - головне

Студія Вашингтон. Зустріч Байдена і Зеленського у Глазго - головне
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Студія Вашингтон. Зустріч Байдена і Зеленського у Глазго - головне

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 9 листопада спливає термін подачі анкет на «зелену картку». Як правильно заповнити анкету? Безпекову ситуацію на Донбасі обговорили під час неформальної розмови за лаштунками кліматичного саміту у Глазго президенти України та США. Про це розповів Володимир Зеленський у короткому твіттер-повідомленні.

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