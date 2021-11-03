Студія Вашингтон. Зустріч Байдена і Зеленського у Глазго - головне

Сьогодні в Студії Вашингтон. 9 листопада спливає термін подачі анкет на «зелену картку». Як правильно заповнити анкету? Безпекову ситуацію на Донбасі обговорили під час неформальної розмови за лаштунками кліматичного саміту у Глазго президенти України та США. Про це розповів Володимир Зеленський у короткому твіттер-повідомленні.