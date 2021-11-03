Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США

У США розпочинається вакцинація від коронавірусу дітей віком 5-11 років. Республіканці здобули принаймні одну важливу перемогу на місцевих виборах, які пройшли напередодні у США. У Брукліні до міської ради впевнено пройшла емігрантка з України Інна Верніков.
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