Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США

Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США
Embed
Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. До Чорного моря прямує вже третій американський військовий корабель. Низка американських медіа повідомила про нагромадження Росією військ біля кордонів з Україною. Що насправді відбувається, та що про це кажуть посадовці та експерти у США?

Показати коментарі

У США розпочинається вакцинація від коронавірусу дітей віком 5-11 років. Республіканці здобули принаймні одну важливу перемогу на місцевих виборах, які пройшли напередодні у США. У Брукліні до міської ради впевнено пройшла емігрантка з України Інна Верніков.

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG