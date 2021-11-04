Студія Вашингтон. До Чорного моря прямує вже третій корабель США

Сьогодні в Студії Вашингтон. До Чорного моря прямує вже третій американський військовий корабель. Це - частина спільної операції із союзниками по НАТО, мета якої - гарантувати безпеку і стабільність у регіоні. Низка американських медіа цими днями повідомила про нагромадження Росією військ біля кордонів з Україною. Що насправді відбувається уздовж українських кордонів та що стоїть за неоднозначною інформацією?