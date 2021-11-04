Помічниця Держсекретаря США обговорить у Києві євроінтеграційні реформи

До Києва прибула помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Про це повідомило посольство США в Україні.

Як мовиться у повідомленні, візит покликаний "підтвердити наше стратегічне партнерство і відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".

У Києві помічниця Держсекретаря зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками офісу президента. "Вона обговорить співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України", повідомляє посольство США.

А тим часом вже за тиждень у Вашингтоні планується засідання Комісії стратегічного партнерства "Україна-США". Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у четвер.

“Вже 10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства”, - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку партнерства України та США. Він також нагадав, що про це домовилися під час переговорів 1 вересня у Білому домі президенти Володимир Зеленський та Джо Байден.

Дмитро Кулеба зазначив, що на порядку денному засідання Комісії будуть, зокрема питання оборони України та протидії російській агресії. Ітиметься також про енергетику, інвестиції, кібербезпеку.

“2021 рік стане новою точкою відліку для відносин України та США", - спрогнозував глава МЗС України, відзначивши безпрецедентну, за його словами, інтенсивність контактів між Києвом і Вашингтоном цього року.

"Ми залишили позаду період турбулентності. Тепер ми ведемо системну роботу над зміцненням і поглибленням нашого стратегічного партнерства”, - зауважив Кулеба.

Дивіться також: Студія Вашингтон. До Чорного моря прямує вже третій корабель США