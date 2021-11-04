Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації
В ефірі Час-Тайм. Підтвердити стратегічне партнерство США та України і обговорити просування євроінтеграційних реформ - мета візиту до Києва помічниці Держсекретаря США. Нагромадження російських військ поблизу кордону з Україною наразі не викликає значних занепокоєнь у Вашингтоні, - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації. В Америці почали робити щеплення дітям від 5 років: як це відбувається в пунктах дитячої вакцинації у Каліфорнії. Випробування нових ліків від Ковід-19: головне про прорив у медицині щодо лікування коронавірусу. Україна долучилася до понад 40 країн, які зобов’язалися у найближчі десятиліття відмовитися від спалювання вугілля. Олімпіада Геніїв: нові можливості для молодих українських науковців і митців, які цікавляться темою охорони довкілля.
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