Студія Вашингтон. В США почали робити щеплення від Ковід-19 дітям
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації. Тепер щеплення від коронавірусу обов’язкове для усіх співробітників компаній, де працюють понад 100 людей. В Америці вже почали робити щеплення дітям від 5 років, вакциною Пфайзер. Розповідаємо про перший день роботи пунктів дитячої вакцинації у Каліфорнії.
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