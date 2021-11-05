Студія Вашингтон. В США почали робити щеплення від Ковід-19 дітям

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації. Тепер щеплення від коронавірусу обов’язкове для усіх співробітників компаній, де працюють понад 100 людей. В Америці вже почали робити щеплення дітям від 5 років, вакциною Пфайзер. Розповідаємо про перший день роботи пунктів дитячої вакцинації у Каліфорнії.