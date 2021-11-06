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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Експериментальні ліки Пфайзер від Ковід-19 - новини

Студія Вашингтон. Експериментальні ліки Пфайзер від Ковід-19 - новини
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Студія Вашингтон. Експериментальні ліки Пфайзер від Ковід-19 - новини

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Компанія Пфайзер заявляє, що їхня експериментальна пігулка від Ковід-19 зменшує ризик госпіталізації і смерті на 89% серед пацієнтів із групи ризику. Держдеп США оголосив винагороду на загальну суму до $15 мільйонів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати та арештувати ключових хакерів, які стоять за програмами-вимагачами Darkside. Наступного тижня у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен прийматиме українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. США прощаються із колишнім держсекретарем, генералом Коліном Павелом.

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