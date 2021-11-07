Президент Байден проведе Саміт на підтримку демократії

Президент Джо Байден готується виконати ключову обіцянку своєї передвиборчої кампанії, повідомляє агентство рейтер, скликаючи Саміт на підтримку демократії – першу у своєму роді зустріч за участю більш ніж 100 країн, покликану допомогти зупинити послаблення демократії та погіршення стану з правами і свободами у всьому світі.

Щоправда, активісти у сфері захисту прав людини висловлюють сумніви в тому, що віртуальний захід зможе спонукати певних світових лідерів, яких звинувачують у авторитарних діях, до серйозних кроків.

«Якщо саміт виявиться чимось більшим, ніж черговою зустріччю, то кожному учаснику, включаючи США, потрібно буде виконати серйозні зобов'язання у галузі демократії та прав людини наступного року», – заявила віце-президентка правозахисної організації Freedom House Анні Бояджан.

Представники адміністрації наголошують на тому, що грудневий захід – лише початок більш тривалої розмови про демократію і що країнам буде необхідно провести обіцяні реформи, щоб отримати запрошення на другий саміт, запланований наступного року.

Саміт пройде 9-10 грудня. Під час свого першого звернення щодо зовнішньої політики у лютому Байден заявив, що США повертаються до глобального лідерства, щоб протистояти авторитарним силам на чолі з Китаєм та Росією.

За попереднім списком запрошених, про який першим повідомило видання Politico і який підтвердило поінформоване джерело, у саміті візьмуть участь як сталі демократії (такі, як Франція та Швеція), так і країни, де, за заявами правозахисників, демократія перебуває під загрозою (Філіппіни та Польща). Деякі азіатські союзники США, зокрема Японія та Південна Корея, були запрошені на саміт, тоді як інші (наприклад, Таїланд та В'єтнам) запрошення не отримали.

Близький Схід представлений досить скромно: серед небагатьох запрошених країн опинилися Ізраїль та Ірак, тоді як такі важливі союзники США, як Єгипет та союзник по НАТО Туреччина, не були запрошені.

Правозахисні організації високо оцінили обіцянку Байдена знову зробити просування прав і свобод пріоритетним напрямом зовнішньої політики, але вони також заявили, що направлення запрошень країнам із проблематичним станом справ у сфері прав людини викликає сумніви в авторитетності заходу, хоч і свідчить про те, що адміністрація прагне балансу між захистом інтересів національної безпеки, таких як протидія Китаю та ідеалами демократії.

Високопоставлений представник адміністрації, який брав участь у плануванні саміту, заявив агентству Reuters, що запрошення були надіслані країнам із різним досвідом демократії з усіх регіонів світу.

«Це не слід тлумачити як заяви, що, мовляв, ви демократія, а ви – ні», – сказав представник адміністрації. В адміністрації Байдена кажуть, що вони повинні були робити вибір з тим, щоб забезпечити на саміті регіональне різноманіття та широке представництво.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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