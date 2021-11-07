Поліція Кентуккі знайшла зниклу дівчину за допомогою жесту, який став вірусним у ТікТок

Зниклу 16-річну дівчину знайшла поліція Кентуккі після того, як вона попросила допомоги жестом руки, який став вірусним у мережі ТікТок. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Дівчина була в середині автомобіля Тойота, коли водій іншої автівки побачив, як вона використовує жест, який був створений, щоб допомогти боротьбі з домашнім насильством, та викликав 911, повідомляє SkyNews.

Поліція арештували 61-річного Джеймса Бріка в четвер, який був за кермом авто з дівчиною. Як повідомляє Fox News, йому всунули звинувачення у незаконному утриманні, та володінні матеріалами, які містять дії сексуального характеру, вчинені неповнолітньою особою віком від 12 до 18 років.

Батьки дівчини повідомили про зникнення дівчини у вівторок. За словами начальника поліції, дівчина проїхала в авто Бріка через чотири штати.

Жест, який став вірусним в ТікТок та інших соцмережах минулого року, запропонувала використовувати американська правозахисна організація Women's Funding Network та канадська організація Women's Foundation під час перших місяців пандемії та локдаунів у випадках, коли особі потрібна допомога, але вона не може про це сказати відкрито. Жертва має показати долоню пальцями вгору, загнути великий палець та закрити пальці в кулак. Що означає «насильство вдома-мені потрібна допомога-домашнє насильство». Наприклад, жертва може беззвучно попросити про допомогу члена родини, друга чи будь-яку іншу особу під час відеозв’язку чи відкриваючи двері.

В матеріаліт використані джерела Fox News та SkyNews

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