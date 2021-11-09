Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%. Про це свідчать результати третьої фази випробувань, які провів американський виробник ліків Регенерон. З 8 листопада США скасовують введені 20 місяців тому через пандемією Ковід обмеження на подорожі з більшості країн Європи, а також з Китаю, Індії, Бразилії та кількадесят інших країн.
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