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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США

Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США
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Студія Вашингтон. Головне про нові правила в’їзду до США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Нова сиворотка з антитіл може знизити ризик зараження на Ковід-19 на майже 82%. Про це свідчать результати третьої фази випробувань, які провів американський виробник ліків Регенерон. З 8 листопада США скасовують введені 20 місяців тому через пандемією Ковід обмеження на подорожі з більшості країн Європи, а також з Китаю, Індії, Бразилії та кількадесят інших країн.

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