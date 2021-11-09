США закликали Росію пояснити мету пересувань її військ біля кордонів з Україною. Євросоюз звинуватив Лукашенка у негуманному маніпулюванні мігрантами з метою тиску на Європу. Мін’юст США звинуватив двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням програми-вимагача. У США розгортається кампанія вакцинації від Ковід-19 дітей віком від 5 років. Як проходили дослідження і чи готові американські батьки вакцинувати своїх дітей?
Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США
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Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці
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Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України
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Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації
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листопад 03, 2021
Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США
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листопад 02, 2021
Час-Тайм. Лотерея «зелена картка»: що варто знати
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листопад 01, 2021
Час-Тайм. Все про кліматичну конференцію COP26 – новини, заяви
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