Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США

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США закликали Росію пояснити мету пересувань її військ біля кордонів з Україною. Євросоюз звинуватив Лукашенка у негуманному маніпулюванні мігрантами з метою тиску на Європу. Мін’юст США звинуватив двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням програми-вимагача. У США розгортається кампанія вакцинації від Ковід-19 дітей віком від 5 років. Як проходили дослідження і чи готові американські батьки вакцинувати своїх дітей?