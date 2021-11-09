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Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США

Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США
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Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США

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В ефірі Час-Тайм. З візитом у Вашингтон прибула Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою – головне про мету візиту. Сенатори-республіканці ініціюють посилення санкцій проти "Північного потоку-2".

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