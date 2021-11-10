Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що в США кажуть про пересування російських військ?

Студія Вашингтон. Що в США кажуть про пересування російських військ?
Embed
Студія Вашингтон. Що в США кажуть про пересування російських військ?

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Вашингтон з візитом прибула Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. США закликали Росію пояснити мету пересувань її військ біля кордонів з Україною. Група з шести сенаторів-республіканців ініціювала поправки до закону про оборонний бюджет США, які б змусили адміністрацію президента Байдена запровадити санкції проти компанії Північній Потік 2 AG. Мін’юст США звинуватив двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням програми-вимагача. У США розгортається кампанія вакцинації від Ковід-19 дітей віком від 5 років.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG