Студія Вашингтон. Що в США кажуть про пересування російських військ?

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Вашингтон з візитом прибула Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. США закликали Росію пояснити мету пересувань її військ біля кордонів з Україною. Група з шести сенаторів-республіканців ініціювала поправки до закону про оборонний бюджет США, які б змусили адміністрацію президента Байдена запровадити санкції проти компанії Північній Потік 2 AG. Мін’юст США звинуватив двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням програми-вимагача. У США розгортається кампанія вакцинації від Ковід-19 дітей віком від 5 років.