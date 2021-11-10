Студія Вашингтон. Що в США кажуть про пересування російських військ?
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Вашингтон з візитом прибула Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. США закликали Росію пояснити мету пересувань її військ біля кордонів з Україною. Група з шести сенаторів-республіканців ініціювала поправки до закону про оборонний бюджет США, які б змусили адміністрацію президента Байдена запровадити санкції проти компанії Північній Потік 2 AG. Мін’юст США звинуватив двох осіб у кібернападі на американську компанію із застосуванням програми-вимагача. У США розгортається кампанія вакцинації від Ковід-19 дітей віком від 5 років.
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