Час-Тайм. Головне про Хартію Україна-США і візит Кулеби до Вашингтона
В ефірі Час-Тайм. 10 листопада у Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Щойно керівники зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен підписали оновлену хартію Україна-США про стратегічне партнерство – подробиці. Чому закрився Київ Пост? Експерти: одним з факторів, який підштовхує вгору ціни у США - є логістична криза.
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