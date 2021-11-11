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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чому закрився Київ Пост?

Студія Вашингтон. Чому закрився Київ Пост?
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Студія Вашингтон. Чому закрився Київ Пост?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Посольство США в Україні назвало припинення роботи англомовного видання Київ Пост сумним днем для українських ЗМІ. 8 листопада, після 26 років роботи, видання Київ Пост припинило працювати, а його журналістів звільнили. Чому закрився Київ Пост?

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