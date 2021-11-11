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Час-Тайм. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні?

Час-Тайм. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні?
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Час-Тайм. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні?

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В ефірі Час-Тайм. Члени Палати представників Конгресу США, Європейського парламенту та Верховної Ради України оприлюднили "спільну заяву", де засудили накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні: заяви Блінкена та Кулеби, коментарі експертів. Верховний Суд Великої Британії взявся за розгляд справи так званого "Боргу Януковича". 11 листопада у США відзначають День Ветеранів. «Він воював за американський народ, за Америку». Розповідь матері, яка втратила в Афганістані сина.

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