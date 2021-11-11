Час-Тайм. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні?
В ефірі Час-Тайм. Члени Палати представників Конгресу США, Європейського парламенту та Верховної Ради України оприлюднили "спільну заяву", де засудили накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні: заяви Блінкена та Кулеби, коментарі експертів. Верховний Суд Великої Британії взявся за розгляд справи так званого "Боргу Януковича". 11 листопада у США відзначають День Ветеранів. «Він воював за американський народ, за Америку». Розповідь матері, яка втратила в Афганістані сина.
Випуски
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листопад 10, 2021
Час-Тайм. Головне про Хартію Україна-США і візит Кулеби до Вашингтона
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листопад 09, 2021
Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США
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листопад 08, 2021
Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці
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листопад 05, 2021
Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України
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листопад 04, 2021
Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації
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листопад 03, 2021
Час-Тайм. Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Оцінки у США