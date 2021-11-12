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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Основні пункти хартії США-Україна

Студія Вашингтон. Основні пункти хартії США-Україна
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Студія Вашингтон. Основні пункти хартії США-Україна

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Які основні пункти США та Україна заклали у Хартію про стратегічне партнерство? Як коментують західні експерти основні заяви, які прозвучали від Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби? Члени Палати представників Конгресу США, Європейського парламенту та Верховної Ради України оприлюднили "спільну заяву", де засудили накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні і закликали трансатлантичну спільноту рішуче та об'єднано відреагувати на ці загрозливі дії з боку Росії.

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