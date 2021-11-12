Час-Тайм. CША заявляє про підтримку суверенітету України
В ефірі Час-Тайм. Законодавці США закликали до дій у відповідь на нагромадження військ РФ поблизу України, Білий дім знову підтвердив, що стежить за ситуацією. Представники ЄС обіцяють надійно захищати свої кордони, роблять кроки, щоб зменшити потік мігрантів на білорусько-польського кордону. Закриття Kyiv Post: низка експертів у Вашингтоні поділилися з Голосом Америки своїми оцінками про можливі причини та наслідки. Підсумки COP26: США та Китай підписали двосторонню домовленість про співпрацю у програмах зміни клімату. Кліматичні зміни у Каліфорнії – літо посухи.
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