Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. CША заявляє про підтримку суверенітету України

Час-Тайм. CША заявляє про підтримку суверенітету України
Embed
Час-Тайм. CША заявляє про підтримку суверенітету України

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Законодавці США закликали до дій у відповідь на нагромадження військ РФ поблизу України, Білий дім знову підтвердив, що стежить за ситуацією. Представники ЄС обіцяють надійно захищати свої кордони, роблять кроки, щоб зменшити потік мігрантів на білорусько-польського кордону. Закриття Kyiv Post: низка експертів у Вашингтоні поділилися з Голосом Америки своїми оцінками про можливі причини та наслідки. Підсумки COP26: США та Китай підписали двосторонню домовленість про співпрацю у програмах зміни клімату. Кліматичні зміни у Каліфорнії – літо посухи.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG