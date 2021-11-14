На кліматичній конференції ООН ухвалили нову глобальну угоду

Учасники кліматичної конференції ООН у Глазго затвердили нову глобальну угоду. Цілі документа – підштовхнути держави взяти на себе масштабні зобов’язання щодо обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферу до 2030 року та обмежити глобальне потепління півтора градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

ЗМІ пишуть, що підсумкова угода містить м’якші формулювання порівняно із запланованими спочатку. Зокрема, замість припинення використання вугілля у фінальному договорі йдеться про поступове скорочення цього енергоресурсу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав домовленості щодо клімату недостатніми, але визнав, що підсумки конференції – це компроміс, який враховує інтереси і протиріччя країн-учасниць.

За словами Ґутерріша, світ все ще перебуває на межі «катастрофи».

«Наша тендітна планета висить на волосині… Ми все ще стукаємо у двері кліматичної катастрофи... Настав час запустити механізми швидкого реагування. Інакше наші шанси є нульовими.», – сказав генсекретар ООН.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише BBC, висловив надію, що світ згадуватиме про кліматичний саміт в Глазго к початок кінця кліматичної кризи.

«Попереду у наступні роки залишається багато роботи. Але сьогоднішня угода це величезний крок вперед. Ми маємо першу міжнародну угоду, яка зменшує вугільне виробництво та є дорожньою картою для зменшення глобального потепління до 1,5 градусів», - заявив Джонсон.

Посланник США з кліматичних питань Джон Керрі заявив, що було завжди маловірогідним, що саміт в Глазго принесе рішення «яке якимось чином дасть кінець кризі», але «стартовий пістолет» вистрілив.

Сторони угоди домовились зустрінутись наступного року, щоб взяти на себе нові зобов’язання щодо зменшення викидів вуглецю, щоб досягти мети – ліміту у 1,5 C. Взяті на сьогоднішній день зобов’язання можуть зменшити глобальне потепління лише до 2,4 градусів.

Конференція ООН з клімату розпочала свою роботу у Шотландії 31 жовтня. У ній взяли участь 30 тисяч людей майже із 200 країн світу. У перші дні захід відвідали президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери.

Президент Росії Володимир Путін у конференції не брав участі. Джо Байден розкритикував ставлення Путіна до саміту, зазначивши, що Росія стикається з тими самими проблемами, що й увесь світ, але не робить у боротьбі з ними достатнього внеску.

Під час саміту в Глазго пройшли кілька маніфестацій. В одній із них взяла участь відома екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ. Вона звинуватила лідерів розвинених країн у тому, що вони прагнуть уникнути реальної боротьби зі змінами клімату. Тунберґ закликала до радикальних заходів щодо зниження викидів парникових газів.

В матеріалі використані джерела BBC

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