Польща закликала НАТО до «конкретних кроків» через кризу на кордоні з Білоруссю. ЄС розширить санкції проти Білорусі

НАТО має зробити «конкретні кроки» для врегулювання кризи з мігрантами на білоруському кордоні, заявив прем'єр-міністр Польщі, зазначивши, що Польща, Литва та Латвія можуть запросити консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. Про це пише агенство Рейтер.

Відповідно до цієї статті будь-який член НАТО може запросити консультації, якщо, на думку будь-якого з них, його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

«Ми обговорюємо з Латвією і особливо з Литвою доцільність застосування статті 4 договору про НАТО, – заявив Матеуш Моравецький польському державному інформагентству PAP – Недостатньо просто публічно висловити занепокоєння, нам потрібні конкретні кроки та відданість всього альянсу».

Разом з тим глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок розширять санкції проти Білорусі. За його словами, нові санкції торкнуться авіакомпаній та туристичних агентств, які, як вважається, причетні до доставки мігрантів до кордону блоку.

«Ми дамо зелене світло розширенню правової основи наших санкцій проти Білорусі, щоб їх можна було застосувати до всіх, хто бере участь у контрабандному ввезенні мігрантів до цієї країни», – цитує Рейтер заяви Борреля в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche.

Він додав, що керівникам авіакомпаній та турагентств може бути заборонено в'їзд до країн ЄС, а їхні активи можуть бути заморожені.

За словами Борреля, санкції можуть торкнутися близько 30 урядовців, які, як вважається, причетні до кризи.

Олександр Лукашенко, щодо якого вже введено міжнародні санкції за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь у разі введення нових санкцій, у тому числі припинити транзит газу через Білорусь.

Тисячі мігрантів приїхали до Білорусі, сподіваючись потрапити до ЄС, але виявилися замкненими на кордоні в умовах холодної погоди.

ЄС звинуватив Мінськ в організації кризи з метою чинити тиск на блок у зв'язку із запровадженими Євросоюзом санкціями, але Білорусь неодноразово заперечувала це. Деякі країни регіону попередили, що протистояння може перерости у воєнний конфлікт.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова посприяти у врегулюванні кризи, повідомило в неділю інформагентство «РІА Новини» з посиланням на інтерв'ю державному телеканалу.

Тим часом, польські силовики заявляють про посилення напруженості на кордоні. Прикордонна служба Польщі заявила, що мігранти отримують інструкції та обладнання від білоруських прикордонників і що вона очікує на нову «масштабну спробу» прориву.

На відео, опублікованому в Твіттері МВС Польщі, показано водомет, ймовірно встановлений на кордоні, а записане повідомлення попереджає мігрантів, що проти них може бути застосована сила, якщо вони не підкоряться наказу.

Неурядова організація "Група Кордон" (Grupa Granica) заявила, що вона отримала інформацію про спроби білоруської влади змусити мігрантів до насильства проти польських прикордонників.

«У зв'язку з ризиком ескалації насильства ми хочемо нагадати всім сторонам, що мігранти – це не агресори, а заручники Лукашенкового режиму», – заявила організація.

Представник Держприкордонного комітету Білорусі Антон Бичковський назвав звинувачення дезінформацією.

В матеріалі використані джерела Рейтер та Le Journal du Dimanche.

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