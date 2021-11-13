Байден: нас непокоїть ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі і сказав, що Росія та Білорусь поінформовані про позицію США.

«Ми повідомили Росії про наше занепокоєння, ми повідомили Білорусі про наше занепокоєння. Ми вважаємо ситуацію проблемною», - сказав Байден 12 листопада перед відльотом до резиденції Кемп-Девід.

В п‘ятницю з подібною заявою виступила і віце-президентка США Камала Гарріс під час свого візиту до Франції.

Білорусь «провадить діяльність, що викликає занепокоєння. Я обговорила це з президентом Макроном, увага світу та його лідерів прикута до того, що там відбувається», заявила Гарріс після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Цього тижня США, Британія, та інші країни Європи у Раді Безпеки ООН засудили Білорусь за «штучно створену кризою з мігрантами на білоруському кордоні з Європейським Союзом» з метою «дестабілізації сусідніх країн і зовнішніх кордонів Європейського Союзу, і щоб відвернути увагу від власних зростаючих порушень прав людини».

НАТО також засудило Білорусь за «штучно створену» кризу та «інструменталізацію нелегальної міграції» в рамках «гібридних дій» проти Польщі, Литви, Латвії.

Білорусь відкидає звинувачення у використанні мігрантів для політичного тиску.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія не пов‘язана з кризою на кордоні, попри дії Росії, спрямовані на виявлення підтримки режиму Лукашенка. Так, за заявою білоруського Міністерства оборони, країна розпочала спільні з Росією військові навчання поблизу кордону ЄС. В середу та четвер два російські бомбардувальники здійснили переліт в повітряному просторі Білорусі,

Польща, зі свого боку, збільшила кількість військових для захисту кордону. Україна також оголосила про укріплення кордону.

За оцінками, між кордонами Білорусі та Польщі перебувають приблизно 2000 мігрантів в основному з країн Близького Сходу. В ООН назвали умови їх перебування «катастрофічними».

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