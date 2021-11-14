Росія почала постачати Індії комплекси S-400 - інформагенства

Росія почала постачати Індії системи ППО S-400, пише Рейтер з посиланням на російські інформагентства, які цитують директора Федеральної служби військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва.

Постачання створюють для Індії загрозу санкцій відповідно до закону США 2017 року, спрямованого на утримання країн від закупівель російської військової техніки.

"Перші поставки вже почалися", - заявив Шугаєв у неділю на аерокосмічній виставці в Дубаї, згідно з агентством "Інтерфакс".

За його словами, перший дивізіон комплексів S-400 прибуде до Індії до кінця року.

Угода вартістю 5,5 мільярда доларів про постачання п'яти зенітно-ракетних комплексів великої дальності, які, за словами Індії, потрібні їй для протидії загрозі з боку Китаю, було підписано у 2018 році.

Індії загрожує низка фінансових санкцій із боку США відповідно до Закону про протидію противникам Америки у формі санкцій.

У Делі заявляють про підтримку стратегічного партнерства як зі США, так і з Росією, тоді як Вашингтон заявив Індії, що для неї навряд чи буде зроблено виняток із закону.

Минулого року на підставі цього закону США ввели санкції проти союзника з НАТО Туреччини через закупівлю Анкарою російських комплексів S-400.

Вашингтон також виключив Туреччину із програми зі створення винищувачів F-35 – найпередовіших літаків в арсеналі США, якими також користуються члени НАТО та інші союзники США.

Росія заявила, що вона запропонувала Туреччині допомогу в розробці сучасних винищувачів, але жодної угоди поки що досягнуто не було.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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