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Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України

Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України
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Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України

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В ефірі Час-Тайм. Ситуація на європейських кордонах – у центрі світової уваги. Міністр закордонних справ України провів переговори у Брюсселі із головними дипломатами Німеччини і Франції, а також генсеком НАТО.

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