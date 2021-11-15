Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України

Головні дипломати країн ЄС узгодили додаткові санкції щодо Білорусі через міграційну кризу, яка наростає на кордоні із Польщею. Президент США готується підписати Інфраструктурний закон. Як розпізнати сигнали про допомогу, які використовують жертви насильства? Діаспора у Лос-Анджелесі вшанувала пам’ять жертв Голодомору.
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листопад 12, 2021
Час-Тайм. CША заявляє про підтримку суверенітету України
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листопад 11, 2021
Час-Тайм. Про що делегації України та США домовилися у Вашингтоні?
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листопад 10, 2021
Час-Тайм. Головне про Хартію Україна-США і візит Кулеби до Вашингтона
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листопад 09, 2021
Час-Тайм. Українська делегація на чолі з Кулебою – з візитом у США
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Час-Тайм. Візит голови ЦРУ до Москви та розмова з Путіним – подробиці
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листопад 05, 2021
Час-Тайм. Головні висновки конференції COP26 для України
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