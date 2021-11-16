Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору

Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору
Embed
Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден у понеділок підписує Інфраструктурний закон, в який закладені інвестиції на суму трильйон доларів. Цих вихідних діаспора у Лос-Анджелесі вшановувала пам’ять жертв Голодомору. Дослідники трагедії, які були на події, розповіли нові шокуючі факти про злочин комуністичного режиму.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG