Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден у понеділок підписує Інфраструктурний закон, в який закладені інвестиції на суму трильйон доларів. Цих вихідних діаспора у Лос-Анджелесі вшановувала пам’ять жертв Голодомору. Дослідники трагедії, які були на події, розповіли нові шокуючі факти про злочин комуністичного режиму.