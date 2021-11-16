Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден у понеділок підписує Інфраструктурний закон, в який закладені інвестиції на суму трильйон доларів. Цих вихідних діаспора у Лос-Анджелесі вшановувала пам’ять жертв Голодомору. Дослідники трагедії, які були на події, розповіли нові шокуючі факти про злочин комуністичного режиму.
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