Час-Тайм. Що означає візит міністра оборони Великобританії до України

В ефірі Час-Тайм. США та їх європейські партнери продовжують уважно стежити за ситуацією навколо накопичення російських військ на кордонах з Україною. Київ відвідав міністр оборони Великобританії: що означає цей візит? Регулятор нафтогазового ринку Німеччини зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» - німецькі засоби інформації. У Нью-Йорку відбулася акція на підтримку затриманого в окупованому Криму українського журналіста Владислава Єсипенка. У США розпочинається велике будівництво по-американськи. Президент Байден вирушив до штату Нью-Гепмшир, щоб представити там підписаний учора інфраструктурний закон. Що медексперти кажуть про експериментальні пігулки від коронавірусу компанії Пфайзер?