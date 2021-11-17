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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Реакція США на випробування Росією ракети в космосі

Студія Вашингтон. Реакція США на випробування Росією ракети в космосі
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Студія Вашингтон. Реакція США на випробування Росією ракети в космосі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США та їх європейські партнери продовжують уважно стежити за ситуацією навколо накопичення російських військ на кордонах з Україною. Держсекретар США засудив випробування Росією ракети, що зруйнувала супутник і створила 1500 уламків в космосі, які загрожують іншим супутникам, а також підвищують ризик перебування астронавтів на МКС. У Нью-Йорку перед російським консульством відбулася акція «Порожній стілець» на підтримку затриманого в окупованому Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

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