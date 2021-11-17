Час-Тайм. Який досвід українські аграрії можуть перейняти в США?
В ефірі Час-Тайм. Американський уряд планує витратити мільярди доларів, аби допомогти виробникам вакцини від коронавірусу збільшити обсяги виробництва ліків. Чи виграли українські аграрії від високих цін на зерно та як досвід США допомагає Україні зберегти статус міжнародної житниці? Інтерв’ю Станіслава Асєєва: про жахи перебування в «Ізоляції» та подробиці резонансної справи. Комітет генасамблеї ООН схвалив нову резолюцію про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополі. $1 мільйон виграла вчителька зі штату Мериленд - вона перемогла у всесвітньому конкурсі Глобальна Премія Вчителю.
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