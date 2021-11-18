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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як Україні зберегти статус міжнародної житниці?

Студія Вашингтон. Як Україні зберегти статус міжнародної житниці?
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Студія Вашингтон. Як Україні зберегти статус міжнародної житниці?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський уряд планує витратити мільярди доларів, аби допомогти виробникам вакцини від коронавірусу збільшити обсяги виробництва ліків - на мільярд доз щорічно. Чи виграли українські аграрії від високих цін на зерно та як досвід США допомагає Україні зберегти статус міжнародної житниці? Інтерв’ю із головою комітету агрополітики Верховної Ради Миколою Сольським.

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