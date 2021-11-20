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Кубинські сигари з американським присмаком: що визначає якість культових тютюнових виробів. Відео

  • Голос Америки
Кубинські сигари з американським присмаком: що визначає якість культових тютюнових виробів. Відео
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Кубинські сигари з американським присмаком: що визначає якість культових тютюнових виробів. Відео

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Понад сорок два відсотки дорослого населення США, тобто 4 з десяти американців палили тютюнові вироби у 1965 році. У наші дні менше 15 відсотків американців палять. Однак, хоча паління цигарок зменшується, кількість поціновувачів сигар стрімко зростає. Традиційно найкращими сигарами вважають кубинські. У США їх неможливо придбати через торговельне ембарго, але у Маямі, центрі кубинської імміграції, виготовляють свої, і стверджують, що навіть кращі за оригінальні сигари.

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