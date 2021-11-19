Студія Вашингтон. Як у США коментують безпекову ситуацію в Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Очільник Пентагону Ллойд Остін приймає у Вашингтоні міністра оборони України Олексія Резнікова - на тлі загострення безпекової ситуації та нагромадження російських військ поблизу українських кордонів. Чи справді дії Росії можна вважати найбільш серйозною загрозою для України з 2014-ого року? Що про це кажуть американські експерти та законодавці?