Студія Вашингтон. Як у США коментують безпекову ситуацію в Україні
Сьогодні в Студії Вашингтон. Очільник Пентагону Ллойд Остін приймає у Вашингтоні міністра оборони України Олексія Резнікова - на тлі загострення безпекової ситуації та нагромадження російських військ поблизу українських кордонів. Чи справді дії Росії можна вважати найбільш серйозною загрозою для України з 2014-ого року? Що про це кажуть американські експерти та законодавці?
Випуски
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листопад 18, 2021
Студія Вашингтон. Як Україні зберегти статус міжнародної житниці?
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листопад 17, 2021
Студія Вашингтон. Реакція США на випробування Росією ракети в космосі
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листопад 16, 2021
Студія Вашингтон. В Лос-Анджелесі вшанували пам’ять жертв Голодомору
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листопад 13, 2021
Студія Вашингтон. Підсумки COP26: досягнення та поразки саміту
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листопад 12, 2021
Студія Вашингтон. Основні пункти хартії США-Україна
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листопад 11, 2021
Студія Вашингтон. Чому закрився Київ Пост?