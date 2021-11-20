Студія Вашингтон. Як в Каліфорнії перевіряють довідки про щеплення?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу вакцинами Пфайзер і Модерна для усіх дорослих. Вже понад тиждень в Лос-Анджелесі без довідки про щеплення не можливо потрапити у ресторани, розважальні заклади, спортзали. Чи підтримують місцеві мешканці суворі пандемічні обмеження? ООН тисне на Пекін, щоб з’ясувати місцезнаходження відомої китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила у сексуальній нарузі високопосадовця комуністичної партії Китаю.
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