Лукашенко розв’язав гібридну війну проти ЄС – Моравецький

Польща звинуватила Білорусь у тому, що вона продовжує доставляти мігрантів до кордону.

Звинувачення прозвучали в неділю, на тлі турне польського прем'єра Матеуша Моравецького країнами Балтії з метою заручитися підтримкою у зв'язку з кризою на кордоні, повідомляє Рейтер.

Європа звинувачує Білорусь у доставці повітрям тисяч людей з Близького Сходу та підштовхуванні їх до перетину кордону з ЄС. Мінськ заперечує розпалювання кризи. У четвер білоруська влада очистила табір мігрантів біля кордону і почала репатріювати деяких з них до Іраку.

Проте Польща стверджує, що Мінськ продовжує доставляти сотні мігрантів до кордону, де, як вважають, близько 10 людей загинуло на фоні морозної погоди.

«У суботу група із приблизно 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, спробувала силою проникнути до Польщі. [Польські] служби запобігли перетину кордону», – повідомила прикордонна охорона у Твіттері у неділю.

У повідомленні йдеться, що у суботу було зафіксовано 208 спроб мігрантів прорватися до Польщі з Білорусі. Це трохи більше ніж у п'ятницю, але набагато менше 501 спроби, зафіксованої в середу.

Литва повідомила, що у суботу зупинила 44 мігрантів, які намагались перетнути кордон, що є найнижчим показником за тиждень.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю відвідав Естонію та Латвію, щоб обговорити кризу зі своїми колегами із цих країн Балтії. Пізніше того ж дня він відвідає Латвію.

«Сьогодні на східному кордоні Польщі ми маємо справу з новим типом війни – війною, в якій мігранти стали зброєю, де дезінформація стала зброєю. Гібридною війною», – заявив Моравецький у Таллінні, зазначивши, що обговорюються подальші економічні санкції проти Мінська».

У Литві Моравецький заявив, що він отримує інформацію про те, що складна ситуація в Афганістані після захоплення влади в країні Талібаном у серпні «може бути використана як наступний етап міграційної кризи».

«Думаю, що події, які розгортаються у нас на очах, ці драматичні події, можливо, є лише прелюдією до чогось набагато гіршого», – додав він.

Польський прем'єр заявив у «Твіттері», що президент Білорусі Олександр Лукашенко «розв'язав гібридну війну проти ЄС», повідомляє AFP.

«Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років. Польща не піддасться шантажу і робитиме все, щоб захистити кордони ЄС», – написав він.

Він дав посилання на свою відеозаяву, в якій попередив, що «сьогодні мішенню є Польща, але завтра це буде Німеччина, Бельгія, Франція чи Іспанія».

В матеріалі використані джерела AFP та Рейтер.

Читайте також: "Поки Польща стримує мігрантів на білоруському кордоні, тисячі страждають"