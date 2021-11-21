Фаучі закликав американців ревакцинуватися

Головний інфекціоніст США в неділю закликав мільйони американців, які вже зробили щеплення від COVID-19, пройти ревакцинацію, «щоб оптимізувати свій статус».

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), 34,5 мільйони зі 196 мільйонів людей у США отримали дози-підсилювачі. При цьому приблизно 60 мільйонів людей так і не прищепилися від коронавірусу.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, головний радник президента Джо Байдена у сфері охорони здоров'я, заявив програмі «Цього тижня» на каналі АВС, що «немає ніякої неясності» щодо необхідності повторних щеплень, оскільки ефективність початкових щеплень з часом знижується.

За його словами, ревакцинація підвищить у людей опірність до вірусу, хоча неясно, чи потрібно їм проходити ревакцинацію в майбутньому кожні півроку чи рік.

«Ми вивчатимемо, що дає ревакцинація, слідуватимемо науці, дотримуватимемося даних», – заявив Фаучі, виступаючи у програмі «Положення в країні» на каналі CNN.

Консультативна рада CDC у п'ятницю одноголосно проголосувала за те, щоб зробити вакцини-підчилювачі доступними для осіб віком від 18 років.

Захворюваність COVID-19 у США знову зростає, останніми днями щодня реєструється понад 90 тисяч нових випадків. За словами Фаучі, це не є несподіванкою, оскільки в зимові місяці стає холодніше і більше людей сидять удома.

Проте, за його словами, повністю вакциновані сім'ї та друзі можуть зібратися за столом у День подяки, який відзначатиметься 25 листопада, та не одягати маски.

«Цього року ви можете з радістю відзначити День подяки, – сказав він. – Гарного вам свята у родинному колі».

У п'ятницю американські регулятори розширили можливості отримання бустерних щеплень від COVID-19.

Директор CDC Рошель Валенськи схвалила розширення доступу до ревакцинації після того, як Управління з контролю якості продуктів та ліків поширило дозвіл на використання вакцин-підсилювачів на всіх дорослих, які отримали другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech або Moderna шість місяців тому або раніше.

Раніше регулятори схвалили ревакцинацію всім одержувачів однодозової вакцини Johnson & Johnson через два місяці після щеплення.

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