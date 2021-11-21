Кількість смертей від коронавірусу у США у 2021 році уже перевищила минулорічний показник

Кількість смертей від коронавірусу у США у 2021 році перевищила минулорічний показник, повідомляє The Hill. За даними Університету Джонса Гопкінса, COVID-19 забрав загалом понад 770 тисяч життів американців, при чому офіційні дані Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США​ (CDC) свідчать, що показник цього року уже перевищив 2020 рік.

Раніше відповідно до тенденції такий самий прогноз озвучувало видання Wall Street Journal.

Майже 70% населення Сполучених Штатів - повністю щеплені від коронавірусу, майже 60% - вважаються частково імунізованими. Американська влада нещодавно офіційно схвалила вакцинацію від COVID-19 для усього населення, старшого за 5 років, відтак у країні розпочали щеплювати школярів.

Хоча із початком кампанії з вакцинації у США спостерігалась позитивна тенденція до зменшення зараження й смертності, кількість нових випадків захворювання почала знову збільшуватись із початком осені. Минулого тижня 29 штатів відзначили зростання захворюваності.

Офіційний прогноз CDC також передбачає збереження тренду зі зростання рівня зараження і смертності у США.

Найбільшу хвилю заражень коронавірусом Сполучені Штати пережили узимку 2020-2021 року, другий найбільший пік відбувся у липні-жовтні цього року.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у США підсилювачі вакцин проти COVID-19 тепер рекомендовані усім дорослим. "Щеплення-підсилювачі продемонструвати здатність безпечно підвищувати захист людей проти інфекції та важкого перебігу хвороби та є важливим інструментом охоронони здоров'я для посилення нашого захисту від вірусу із наближенням зимових свят", - відзначила очільниця Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенськи.

У матеріалі використано джерела: The Hill, Johns Hopkins University​, CDC

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