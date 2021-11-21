Кількість смертей від коронавірусу у США у 2021 році уже перевищила минулорічний показник

Кількість смертей від коронавірусу у США у 2021 році перевищила минулорічний показник, повідомляє The Hill. За даними Університету Джонса Гопкінса, COVID-19 забрав загалом понад 770 тисяч життів американців, при чому офіційні дані Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) свідчать, що показник цього року уже перевищив 2020 рік.
Раніше відповідно до тенденції такий самий прогноз озвучувало видання Wall Street Journal.
Майже 70% населення Сполучених Штатів - повністю щеплені від коронавірусу, майже 60% - вважаються частково імунізованими. Американська влада нещодавно офіційно схвалила вакцинацію від COVID-19 для усього населення, старшого за 5 років, відтак у країні розпочали щеплювати школярів.
Хоча із початком кампанії з вакцинації у США спостерігалась позитивна тенденція до зменшення зараження й смертності, кількість нових випадків захворювання почала знову збільшуватись із початком осені. Минулого тижня 29 штатів відзначили зростання захворюваності.
Офіційний прогноз CDC також передбачає збереження тренду зі зростання рівня зараження і смертності у США.
Найбільшу хвилю заражень коронавірусом Сполучені Штати пережили узимку 2020-2021 року, другий найбільший пік відбувся у липні-жовтні цього року.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у США підсилювачі вакцин проти COVID-19 тепер рекомендовані усім дорослим. "Щеплення-підсилювачі продемонструвати здатність безпечно підвищувати захист людей проти інфекції та важкого перебігу хвороби та є важливим інструментом охоронони здоров'я для посилення нашого захисту від вірусу із наближенням зимових свят", - відзначила очільниця Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США Рошель Валенськи.
У матеріалі використано джерела: The Hill, Johns Hopkins University, CDC
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