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Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії

Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії
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Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії

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В ефірі Час-Тайм. Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США у Європі, спрямовані на стримування Росії, та їх обґрунтування. Як у Конгресі США реагують на інформацію про накопичення російських військ та які сценарії допомоги Україні пропонують. У Києві презентували документальний серіал «10 днів незалежності України». П’ять людей загинуло й понад 40 поранені внаслідок трагедії у місті Вокіша, штат Вісконсин.

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