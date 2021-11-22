Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії

В ефірі Час-Тайм. Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США у Європі, спрямовані на стримування Росії, та їх обґрунтування. Як у Конгресі США реагують на інформацію про накопичення російських військ та які сценарії допомоги Україні пропонують. У Києві презентували документальний серіал «10 днів незалежності України». П’ять людей загинуло й понад 40 поранені внаслідок трагедії у місті Вокіша, штат Вісконсин.