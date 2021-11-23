Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?

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США оголосили додаткові санкції щодо Північного потоку-2. Експерти «Атлантичної Ради» обговорили загрозу розв’язання Росією повномасштабної операції після початку роботи Північного потоку-2. 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України – куди підуть ці гроші? Чого очікувати від "чорної п'ятниці" і “кіберпонеділка” цього року?