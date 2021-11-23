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Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?

Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?
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Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?

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В ефірі Час-Тайм. НАТО продовжує спостерігати за широкомасштабним та незвичним накопиченням російських сил поблизу кордонів з Україною, - Столтенберг. CNN повідомляє, що адміністрація США розглядає надання Україні додаткового пакету військової допомоги: що про це відомо.

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