США оголосили додаткові санкції щодо Північного потоку-2. Експерти «Атлантичної Ради» обговорили загрозу розв’язання Росією повномасштабної операції після початку роботи Північного потоку-2. 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України – куди підуть ці гроші? Чого очікувати від "чорної п'ятниці" і “кіберпонеділка” цього року?
Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?
Випуски
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листопад 22, 2021
Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії
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листопад 19, 2021
Час-Тайм. Резніков – про очікування від США та ймовірність нападу РФ
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листопад 18, 2021
Час-Тайм. Ллойд Остін приймає у Пентагоні Олексія Резнікова.Деталі
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листопад 17, 2021
Час-Тайм. Який досвід українські аграрії можуть перейняти в США?
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листопад 16, 2021
Час-Тайм. Що означає візит міністра оборони Великобританії до України
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листопад 15, 2021
Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України
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