Студія Вашингтон. Новий транш МВФ Україні – куди підуть гроші?
Сьогодні в Студії Вашингтон. 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України. Чому МВФ прийняв це рішення саме зараз і куди підуть ці гроші? НАТО продовжує спостерігати за широкомасштабним та незвичним накопиченням російських сил поблизу кордонів з Україною, - Столтенберг. США оголосили додаткові санкції щодо газопроводу Північний потік-2.
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