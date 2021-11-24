Студія Вашингтон. Новий транш МВФ Україні – куди підуть гроші?

Сьогодні в Студії Вашингтон. 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України. Чому МВФ прийняв це рішення саме зараз і куди підуть ці гроші? НАТО продовжує спостерігати за широкомасштабним та незвичним накопиченням російських сил поблизу кордонів з Україною, - Столтенберг. США оголосили додаткові санкції щодо газопроводу Північний потік-2.