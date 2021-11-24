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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Новий транш МВФ Україні – куди підуть гроші?

Студія Вашингтон. Новий транш МВФ Україні – куди підуть гроші?
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Студія Вашингтон. Новий транш МВФ Україні – куди підуть гроші?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 700 млн доларів нового траншу МВФ надійшли до України. Чому МВФ прийняв це рішення саме зараз і куди підуть ці гроші? НАТО продовжує спостерігати за широкомасштабним та незвичним накопиченням російських сил поблизу кордонів з Україною, - Столтенберг. США оголосили додаткові санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

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