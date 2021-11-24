Речник Держдепу відповів на численні питання щодо нових санкцій США проти газогону "Північний потік-2". США оголосили, що продадуть 50 млн барелів нафти з власних стратегічних резервів для зменшення цін на нафту у світі. У Лондоні розпочався показ музичної вистави, яка допомагає по новому поглянути на трагедію Бабиного яру.
Час-Тайм. Як в США реагують на нове напруження довкола України
В ефірі Час-Тайм. Посольство США опублікувало для американських громадян попередження про небезпеку у зв’язку з інформацією про накопичення Росією військ біля кордонів України. У Вашингтоні приділяють багато уваги темі нового напруження довкола України: що говорять в уряді та Конгресі США.
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