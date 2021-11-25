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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чому США продадуть частину нафтових резервів?

Студія Вашингтон. Чому США продадуть частину нафтових резервів?
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Студія Вашингтон. Чому США продадуть частину нафтових резервів?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Посольство США в Украіні опублікувало для американських громадян попередження про небезпеку у зв’язку з інформацією про накопичення Росією військ та техніки біля українських кордонів та в Криму. "Північний потік-2" продовжує залишатися в центрі уваги політичного Вашингтона. США та інші країни оголосили, що продадуть частину нафтових резервів, щоб знизити рівень світових цін на нафту. Чому так сталось і як реагують американці

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