Час-Тайм. До Чорного моря увійшов есмінець США - деталі
В ефірі Час-Тайм. Есмінець США увійшов у води Чорного моря. Військове-судно, як повідомляє шостий флот США, візьме участь в операціях разом із союзниками по НАТО та партнерами у регіоні. Німеччина: коли очікувати завершення формування уряду, та що це означає для Європи та України. У США святкують День подяки. Рецепт приготування індика від української шеф-кухарки у США. "Чорна п’ятниця": які передбачення роблять експерти на цьогорічний святковий розпродаж?
Випуски
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листопад 24, 2021
Час-Тайм. Як в США реагують на нове напруження довкола України
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листопад 23, 2021
Час-Тайм. Чи розглядають США можливість відправки в Україну зброї?
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листопад 22, 2021
Час-Тайм. Конгресмени США – про механізми стримування Росії
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листопад 19, 2021
Час-Тайм. Резніков – про очікування від США та ймовірність нападу РФ
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листопад 18, 2021
Час-Тайм. Ллойд Остін приймає у Пентагоні Олексія Резнікова.Деталі
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листопад 17, 2021
Час-Тайм. Який досвід українські аграрії можуть перейняти в США?