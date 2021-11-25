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Час-Тайм. До Чорного моря увійшов есмінець США - деталі

Час-Тайм. До Чорного моря увійшов есмінець США - деталі
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Час-Тайм. До Чорного моря увійшов есмінець США - деталі

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В ефірі Час-Тайм. Есмінець США увійшов у води Чорного моря. Військове-судно, як повідомляє шостий флот США, візьме участь в операціях разом із союзниками по НАТО та партнерами у регіоні. Німеччина: коли очікувати завершення формування уряду, та що це означає для Європи та України. У США святкують День подяки. Рецепт приготування індика від української шеф-кухарки у США. "Чорна п’ятниця": які передбачення роблять експерти на цьогорічний святковий розпродаж?

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