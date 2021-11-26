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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У США святкують День подяки

Студія Вашингтон. У США святкують День подяки
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Студія Вашингтон. У США святкують День подяки

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Есмінець військово-повітряних сил США «Арлі Берк» увійшов у води Чорного моря. В останній четвер листопада у США святкують День подяки. "Чорна п’ятниця": які передбачення роблять експерти на цьогорічний святковий розпродаж?

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